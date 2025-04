Nintendo Direct de Mario Kart World durará 15 minutos Amanhã, 17 de abril, teremos uma direct dedicada ao jogo Mario Kart World, onde a Nintendo deve anunciar mais detalhes O post Nintendo... O Vício|Do R7 16/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h06 ) twitter

Mario Kart LEGO

Amanhã, 17 de abril, teremos uma direct dedicada ao jogo Mario Kart World, onde a Nintendo deve anunciar mais detalhes sobre o jogo que será lançado junto do Nintendo Switch 2. A direct acontecerá às 10 da manhã do Brasil e você poderá conferir no vídeo abaixo:

