Nintendo diz que tarifas não são causa do valor atual do Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 jogos anunciados

Durante a semana passada, a Nintendo anunciou que o Nintendo Switch 2 será vendido por 449,99 dólares, um grande salto em relação ao primeiro console, que foi vendido a 299 dólares em 2017. Alguns especularam que este preço seria fruto do tarifaço do governo americano, que foi anunciado no mesmo dia do Switch 2.

