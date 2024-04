Nintendo entra com processo contra os criadores do emulador Yuzu

Emulador Yuzu Emulador Yuzu (O Vício - Games)

Nintendo entrou com um processo contra os criadores do emulador Yuzu, alegando violação de direitos autorais e propriedade intelectual. A empresa japonesa alega que o emulador permite a execução não autorizada de jogos desenvolvidos para seus consoles. A situação promete esquentar nos próximos dias, com fãs e especialistas aguardando para ver o desenrolar dessa disputa legal.

