Nintendo está tentando encontrar o responsável pelo Pokémon Teraleak Recentemente, a Nintendo pediu à corte da Califórnia que o Discord fosse forçado a revelar a identidade do hacker por trás do Pokémon... O Vício|Do R7 21/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 21/04/2025 - 21h05 )

Pokémon Presents teaser

Recentemente, a Nintendo pediu à corte da Califórnia que o Discord fosse forçado a revelar a identidade do hacker por trás do Pokémon Teraleak, um vazamento gigante que afetou vários projetos da franquia no ano passado. Este Leak trouxe informações sobre vários títulos da franquia e parece que a Nintendo não vai descansar até descobrir o autor desse problema.

