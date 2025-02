Nintendo fala que emuladores são legais, mas permitem atividades ilegais De acordo com o advogado e gestor geral do departamento de propriedades intelectuais da Nintendo O post Nintendo fala que emuladores... O Vício|Do R7 15/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 15/01/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lançamento de Echoes of Wisdom

De acordo com o advogado e gestor geral do departamento de propriedades intelectuais da Nintendo, Koji Nishiura, os emuladores são legais, mas permitem atividades ilegais. Isso foi dito durante um evento realizado pela Associação dos Direitos de Autor e Software Computadorizado no Japão. Lá, ele disse o seguinte:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para entender mais sobre a posição da Nintendo em relação aos emuladores!

Leia Mais em O Vício - Games:

Analista diz que GTA 6 pode custar entre 480 a 600 reais

Compra da Activision não ajudou o Xbox Game Pass, diz site

Mortal Kombat 1 | Conan, o Bárbaro e T-1000 aparecem em novo vídeo