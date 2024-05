Nintendo planeja alcançar vendas recordes do Switch até 2025 A Nintendo tem grandes planos para o futuro do seu console Switch, esperando vender 13,5 milhões de unidades até março de 2025....

A Nintendo tem grandes planos para o futuro do seu console Switch, esperando vender 13,5 milhões de unidades até março de 2025. Com essa meta ambiciosa, a empresa busca consolidar ainda mais a presença do console no mercado e manter seu sucesso entre os jogadores.

• Nintendo espera vender 13,5 milhões do Switch até março de 2025

