Nintendo pode perder sua identidade com Switch 2, diz ex-executivo da PlayStation Para Shuhei Yoshida, falta de inovação não combina com a empresa O post Nintendo pode perder sua identidade com Switch 2, diz ex-executivo...

O Vício|Do R7 14/04/2025 - 20h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share