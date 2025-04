Nintendo Switch 2 fabricado na China terá 145% de tarifa Os dispositivos do Nintendo Switch 2 que forem fabricados na China enfrentarão uma tarifa de importação para os Estados Unidos de 145... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 10h06 ) twitter

Nintendo Switch 2 console

De acordo com um novo relatório, os dispositivos do Nintendo Switch 2 que forem fabricados na China enfrentarão uma tarifa de importação para os Estados Unidos de 145%. A notícia vem da Nikkei Asia, que diz que o Nintendo Switch 2 e outros consoles fabricados na China serão vítimas da guerra de tarifas entre as duas maiores potências econômicas do mundo.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

