Nintendo Switch 2 iniciará pré-venda em abril, diz site
O Vício|Do R7
27/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h26 )

Switch 2 da Nintendo

Com a espera pelo lançamento do Nintendo Switch 2, suposta data para pré-venda do console é apontada para o mês de abril.

Para mais detalhes sobre o Nintendo Switch 2 e sua pré-venda, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

