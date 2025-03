Nintendo Switch 2 será lançado em junho de 2025, diz site Uma previsão de lançamento um pouco mais concreta que as outras O post Nintendo Switch 2 será lançado em junho de 2025, diz site apareceu... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h46 ) twitter

De acordo com informações do Insider Gaming, o Nintendo Switch 2 está previsto para ser lançado em junho de 2025. As pré-vendas do console devem começar em 9 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre o Nintendo Switch 2!

