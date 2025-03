Nintendo Switch 2 terá estratégia de lançamento multifase para seus jogos, diz rumor Público aguarda por mais informações oficiais sobre o console O post Nintendo Switch 2 terá estratégia de lançamento multifase para... O Vício|Do R7 25/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h26 ) twitter

Switch 2 da Nintendo

A Nintendo planeja uma estratégia de lançamento de jogos em três fases para o aguardado Nintendo Switch 2, com possível lançamento do console em junho, de acordo com um novo relatório do Insider Gaming. A empresa, que se prepara para um Nintendo Direct focado no novo console, ainda não divulgou detalhes oficiais sobre o hardware, software ou data de lançamento.

