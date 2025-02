Nintendo Switch 2 valoriza ações da empresa Com o anúncio do Nintendo Switch 2, as ações da Nintendo subiram para o melhor valor nas últimas 52 semanas. O post Nintendo Switch... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 09h08 (Atualizado em 17/01/2025 - 09h08 ) twitter

Com o anúncio do Nintendo Switch 2, as ações da Nintendo subiram para o melhor valor nas últimas 52 semanas. No trailer de anúncio do dispositivo, temos apenas alguns detalhes sobre o console, sem dar informações de preço, data ou desempenho, muito menos jogos.

Para saber mais sobre o impacto do Nintendo Switch 2 no mercado e as expectativas dos investidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

