Nintendo Switch Lite: Edição especial de The Legend of Zelda revelada! A Nintendo anunciou uma edição especial do Nintendo Switch Lite inspirada em The Legend of Zelda. A novidade promete encantar os...

Switch de Zelda

A Nintendo anunciou uma edição especial do Nintendo Switch Lite inspirada em The Legend of Zelda. A novidade promete encantar os fãs da franquia com um design exclusivo e detalhes únicos.

