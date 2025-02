Nova geração do Xbox já foi aprovada e custeada, diz jornalista Mas já? O post Nova geração do Xbox já foi aprovada e custeada, diz jornalista apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 17/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Xbox e FTC

Em 2025, ser fã do Xbox é algo complexo. Com as vendas de consoles em baixa, a Microsoft tem levado seus jogos para outras plataformas, como PS5 e Nintendo Switch. Forza Horizon 5, Age of Mythology: Retold e Age of Empires 2: Definitive Edition são alguns exemplos, e há rumores de mais jogos a caminho.

Para mais detalhes sobre o futuro do Xbox, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Neil Druckmann não descarta possibilidade de um The Last Of Us Part III

The Blood of Dawnwalker | Duração da campanha é confirmada

Chefe da Xbox aborda preocupações dos jogadores e comparações com a SEGA