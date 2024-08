Novas artes conceituais de Dragon Age: The Veilguard reveladas Recentemente, a Bioware compartilhou novas artes conceituais dos personagens de Dragon Age: The Veilguard, oferecendo aos fãs um... O Vício|Do R7 28/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bioware divulga artes conceituais dos personagens de Dragon Age: The Veilguard

Recentemente, a Bioware compartilhou novas artes conceituais dos personagens de Dragon Age: The Veilguard, oferecendo aos fãs um vislumbre do que está por vir no próximo título da franquia. As imagens destacam a rica diversidade e a complexidade dos personagens que farão parte dessa nova aventura no universo de Dragon Age.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Bioware divulga artes conceituais dos personagens de Dragon Age: The Veilguard

• Ranger Verde é anunciado em Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

• Cyberpunk 2077 | Sequência está em estágio de planejamento