Novas cartas Promo de Pokémon TCG Pocket são reveladas

A nova coleção Festival Brilhante de Pokémon TCG Pocket também terá um evento com cartas promocionais em que você precisa realizar batalhas solo para conseguir pacotes promo. Aqui, você pode conferir as 5 cartas que serão distribuídas, contando com uma Full Art de Pawmot. Dá uma olhada:

