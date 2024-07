Novas imagens de The Wolf Among Us 2 reveladas pela Telltale A Telltale Games celebrou o aniversário de The Wolf Among Us 2 com a revelação de imagens inéditas do jogo. Os fãs estão ansiosos...

The-Wolf-Among-Us-2-Telltale- imagens-inéditas

A Telltale Games celebrou o aniversário de The Wolf Among Us 2 com a revelação de imagens inéditas do jogo. Os fãs estão ansiosos para conferir as novidades e mergulhar mais uma vez nesse universo envolvente.

