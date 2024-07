Novas Prévias de Bleach: Rebirth of Souls Revelam Personagens Icônicos Bleach: Rebirth of Souls recebe prévias de Ichigo, Rukia e Uryu, trazendo novidades empolgantes para os fãs da série. As imagens... O Vício|Do R7 29/07/2024 - 12h54 (Atualizado em 29/07/2024 - 12h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bleach: Rebirth of Souls recebe prévias de Ichigo, Rukia e Uryu, trazendo novidades empolgantes para os fãs da série. As imagens e trailers revelam detalhes que prometem aumentar a expectativa para o lançamento do jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Bleach: Rebirth of Souls recebe prévias de Ichigo, Rukia e Uryu

• Visions of Mana confirma espaço de armazenamento e requisitos para PC

• Saiba quanto espaço Sonic x Shadow Generations ocupará no Switch