Novas versões em tons pastel do controle Joy-Con para Nintendo Switch chegam ao Brasil

Nintendo Switch

Versões em tons pastel do controle Joy-Con para Nintendo Switch estão fazendo sucesso no Brasil. Com cores suaves e vibrantes, os novos controles prometem trazer ainda mais estilo e diversão para os jogadores.

