Novidade no Mercado: Controles Backbone One de 2ª Geração Os controles Backbone One de 2ª geração finalmente chegam ao Brasil, prometendo uma experiência de jogo ainda mais imersiva para... O Vício|Do R7 06/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os controles Backbone One de 2ª geração finalmente chegam ao Brasil, prometendo uma experiência de jogo ainda mais imersiva para os gamers. Com design aprimorado e funcionalidades inovadoras, esses controles são a escolha ideal para quem busca qualidade e conforto durante as partidas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Controles Backbone One de 2ª geração chegam ao Brasil

• Vazamentos de Fortnite revelam novas skins de X-Men e Dragon Ball

• A Quiet Place: The Road Ahead tem data de lançamento anunciada