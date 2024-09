Novidades à vista: Dubladores de God of War revelam surpresas Vale lembrar que não há nenhum projeto de God Of War anunciado para os games no momento O post God of War | Dubladores de Kratos e... O Vício|Do R7 02/09/2024 - 14h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 14h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Kratos e Atreus em God of War: Ragnarök

O dublador Ricardo Juarez, a voz de Kratos do jogo God of War no Brasil, compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece ao lado de Lipe Volpato, que dá voz a Atreus.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Fracasso de Esquadrão Suicida causa demissões na Rocksteady

• Funcom reconhece “desafio” de trabalhar com Xbox Series S

• Fall Guys | Colaboração com Homem-Aranha chega ao jogo amanhã