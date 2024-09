Novidades de Bleach: Rebirth of Souls com Rangiku Matsumoto Jogo de arena 3D da franquia será lançado em breve O post Bleach: Rebirth of Souls ganha trailer focado em Rangiku Matsumoto apareceu... O Vício|Do R7 09/09/2024 - 23h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 23h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Bandai Namco Entertainment divulgou um novo trailer de personagem do jogo Bleach: Rebirth of Souls, destacando Rangiku Matsumoto e sua combinação de Hadou direto com contra-ataques para derrotar os oponentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Bleach: Rebirth of Souls ganha trailer focado em Rangiku Matsumoto

• PS5 Pro vem aí? Sony anuncia apresentação técnica para amanhã

• Jornalista nega rumores sobre adiamento de GTA 6