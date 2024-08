Novidades de Bleach: Trailer Revela Kisuke Urahara em Destaque! Bleach: Rebirth of Souls acaba de ganhar um novo trailer que coloca Kisuke Urahara em evidência, prometendo trazer ainda mais emoção... O Vício|Do R7 26/08/2024 - 20h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 20h11 ) ‌



Bleach: Rebirth of Souls acaba de ganhar um novo trailer que coloca Kisuke Urahara em evidência, prometendo trazer ainda mais emoção para os fãs da série. O vídeo destaca as habilidades e a personalidade intrigante do personagem, que sempre foi um favorito entre os admiradores do anime.

‌



