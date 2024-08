Novidades de Death Stranding 2: Teaser Enigmático de Hideo Kojima Hideo Kojima revelou um teaser misterioso de uma atriz em Death Stranding 2, deixando os fãs ansiosos por mais detalhes sobre o... O Vício|Do R7 20/08/2024 - 08h33 (Atualizado em 20/08/2024 - 08h33 ) ‌



Hideo Kojima revelou um teaser misterioso de uma atriz em Death Stranding 2, deixando os fãs ansiosos por mais detalhes sobre o jogo. A expectativa em torno do novo projeto do renomado criador de jogos continua a crescer, especialmente após o sucesso do primeiro título.

‌



