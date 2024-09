Novidades de Dragon Age: The Veilguard reveladas em novos vídeos Jogo será lançado em outubro O post Dragon Age: The Veilguard ganha vídeos com exploração de mapas apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 11/09/2024 - 22h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 22h22 ) ‌



Dragon Age: The Veilguard ganha vídeos com exploração de mapa

Dragon Age: The Veilguard, o mais novo título da famosa franquia, acaba de ganhar uma série de vídeos que mostram a exploração de seus mapas. Os vídeos revelam detalhes intrigantes sobre o ambiente do jogo e as mecânicas de exploração que os jogadores poderão experimentar.

