Novidades em Fatal Fury: Terry Bogard em Destaque! O aguardado jogo "Fatal Fury: City of the Wolves" acaba de receber um novo trailer focado em Terry Bogard, um dos personagens mais... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 09h07 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O aguardado jogo "Fatal Fury: City of the Wolves" acaba de receber um novo trailer focado em Terry Bogard, um dos personagens mais icônicos da franquia. Os fãs estão ansiosos para ver as novidades que este título trará para a série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Fatal Fury: City of the Wolves recebe trailer focado em Terry Bogard

• De surpresa, DOOM e DOOM II recebem versões aprimoradas

• Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team está disponível para Nintendo Switch Online