Novidades emocionantes para os fãs de Final Fantasy no Xbox A apresentação da Xbox na Tokyo Game Show acontecerá em 26 de setembro. O post Xbox receberá vários jogos da franquia Final Fantasy... O Vício|Do R7 08/09/2024 - 21h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 21h10 ) ‌



No mais recente episódio do Xbox Two Podcast, o insider Jez Corden, que é bem confiável, disse que a Microsoft fará um grande anúncio na Tokyo Game Show, trazendo vários jogos da franquia Final Fantasy:

‌



