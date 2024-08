Novidades Empolgantes de The Outer Worlds 2 Reveladas! O CEO da Obsidian afirmou que The Outer Worlds 2 está “incrível”, gerando grande expectativa entre os fãs da franquia. Com promessas... O Vício|Do R7 14/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 14/08/2024 - 09h16 ) ‌



The Outer Worlds

O CEO da Obsidian afirmou que The Outer Worlds 2 está “incrível”, gerando grande expectativa entre os fãs da franquia. Com promessas de melhorias e inovações, o jogo se destaca como uma das grandes apostas do estúdio para o futuro.

