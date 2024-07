Novidades Imperdíveis: Billy Kane Retorna em Fatal Fury! O icônico personagem Billy Kane é anunciado em Fatal Fury: City of the Wolves, trazendo uma nova expectativa para os fãs da série... O Vício|Do R7 26/07/2024 - 09h54 (Atualizado em 26/07/2024 - 09h54 ) ‌



O icônico personagem Billy Kane é anunciado em Fatal Fury: City of the Wolves, trazendo uma nova expectativa para os fãs da série. Com sua presença marcante, ele promete agitar ainda mais o universo dos jogos de luta.

