Novidades Imperdíveis na Promoção de Inverno da PS Store! Com Marvel’s Spider-Man 2, a Promoção de Inverno na PS Store recebe novos jogos, trazendo uma variedade de opções para os gamers... O Vício|Do R7 30/07/2024 - 21h54 (Atualizado em 30/07/2024 - 21h54 ) ‌



New Game+ de Marvel's Spider-Man

Com Marvel’s Spider-Man 2, a Promoção de Inverno na PS Store recebe novos jogos, trazendo uma variedade de opções para os gamers aproveitarem durante a temporada. Essa atualização promete atrair tanto os fãs do aracnídeo quanto aqueles que buscam novas experiências no console.

