Novidades incríveis no Xbox Game Pass! EA Sports FC 24 e outros jogos estão a caminho do Xbox Game Pass. O serviço de assinatura da Microsoft continua surpreendendo os...

Alto contraste

A+

A-

Xbox Game Pass junho

EA Sports FC 24 e outros jogos estão a caminho do Xbox Game Pass. O serviço de assinatura da Microsoft continua surpreendendo os jogadores com novos títulos de peso, expandindo ainda mais o catálogo disponível para os assinantes. Além disso, a chegada de EA Sports FC 24 promete agitar os fãs de jogos de esporte, trazendo toda a emoção e realismo que a franquia é conhecida por proporcionar. Prepare-se para horas de diversão e desafios com essas novidades no Xbox Game Pass!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• EA Sports FC 24 e outros jogos estão a caminho do Xbox Game Pass

• Overwatch 2 anuncia colaboração com Transformers

• Resident Evil | Jogo original está a caminho da Steam e Epic Games, sugere classificação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.