Novidades no MultiVersus: Agente Smith da franquia Matrix e dois novos modos O MultiVersus acaba de receber uma atualização de peso, com a adição do icônico Agente Smith da franquia Matrix, juntamente com...

Agente Smith no MultiVersus

O MultiVersus acaba de receber uma atualização de peso, com a adição do icônico Agente Smith da franquia Matrix, juntamente com dois novos modos de jogo. Essa novidade promete agitar ainda mais a comunidade de jogadores, trazendo mais opções e desafios para os fãs do game.

