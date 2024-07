Novidades sobre Alan Wake 2

O Vício |Do R7

New Game+ de Alan Wake

Alan Wake 2 está de volta com mais uma expansão emocionante! A segunda expansão do jogo ganhou uma previsão de lançamento, trazendo ainda mais mistérios e desafios para os fãs da franquia. Com novos cenários, personagens e reviravoltas, os jogadores podem esperar por uma experiência ainda mais envolvente e cheia de suspense.

