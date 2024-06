Novidades sobre o desenvolvimento de Beyond Good Evil 2 Beyond Good & Evil 2 segue em desenvolvimento, trazendo novidades empolgantes para os fãs. O roteirista-chefe do jogo está trabalhando...

Beyond Good & Evil 2 segue em desenvolvimento, trazendo novidades empolgantes para os fãs. O roteirista-chefe do jogo está trabalhando arduamente para garantir uma experiência única e envolvente para os jogadores. Além disso, a equipe responsável pelo projeto promete surpresas e reviravoltas que irão deixar os fãs ansiosos para colocar as mãos no jogo.

