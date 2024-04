Novidades sobre o jogo de estratégia de Star Wars com Unreal Engine 5

Alto contraste

Star Wars | Jogo de estratégia do Bit Reactor terá Unreal Engine 5. O game promete trazer uma experiência incrível para os fãs da franquia, com gráficos de última geração e uma jogabilidade envolvente. Além disso, a utilização da Unreal Engine 5 promete elevar o patamar de qualidade do jogo, proporcionando uma imersão ainda maior no universo de Star Wars.

