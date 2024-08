Novidades sobre o PS5 Pro que você não pode perder Insiders revelam que o PS5 Pro pode trazer melhorias significativas em relação ao modelo atual, com foco em desempenho e gráficos... O Vício|Do R7 29/08/2024 - 07h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 07h11 ) ‌



Detalhes PS5 Pro

Insiders revelam que o PS5 Pro pode trazer melhorias significativas em relação ao modelo atual, com foco em desempenho e gráficos aprimorados. As informações ainda são escassas, mas os rumores indicam que a nova versão do console da Sony pode ser lançada em um futuro próximo, atendendo à demanda dos gamers por uma experiência ainda mais imersiva.

