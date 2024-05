O Vício |Do R7

Novo jogo da Naughty Dog promete revolucionar a indústria dos games Neil Druckmann, diretor da Naughty Dog, revelou que o novo jogo da empresa tem o potencial de "redefinir" a visão do público. A...

Alto contraste

A+

A-

Novo jogo da Naughty Dog

Neil Druckmann, diretor da Naughty Dog, revelou que o novo jogo da empresa tem o potencial de "redefinir" a visão do público. A expectativa em torno do lançamento está alta, com promessas de inovação e qualidade que podem impactar toda a indústria dos games.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Novo jogo da Naughty Dog pode “redefinir” a visão do público, diz Neil Druckmann

• Com GTA V, PS Plus Extra & Deluxe perderá 12 jogos em junho

• George Miller apoia novo jogo de Mad Max por Hideo Kojima



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.