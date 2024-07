O Vício |Do R7

Novo jogo das Tartarugas Ninja: Caos Mutante é anunciado com trailer e data de estreia O aguardado jogo derivado do filme "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" acaba de ganhar um novo trailer empolgante, juntamente com...

‌



A+

A-

O aguardado jogo derivado do filme "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" acaba de ganhar um novo trailer empolgante, juntamente com a revelação da data de estreia. A produção promete trazer muita ação e aventura para os fãs da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• As Tartarugas Ninja: Caos Mutante | Jogo derivado do filme ganha trailer e data de estreia

• Concord | Beta de acesso antecipado começa amanhã

• Double Dragon Revive | Jogo 3D da franquia é revelado pela Arc System Works