Novo jogo de O Exterminador do Futuro em 2D é anunciado Aproveitando elementos de O Exterminador Do Futuro 2, o jogo será lançado em setembro O post Novo jogo de O Exterminador do Futuro... O Vício|Do R7 27/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo jogo 2D do Exterminador do Futuro

Há pouco (27), a Reef Entertainment confirmou rumores anunciado oficialmente Terminator 2D: No Fate, o novo jogo 2D do Exterminador do Futuro. Assista ao trailer de anúncio:

Para mais detalhes sobre este emocionante lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Dragon Ball Z: Kakarot | DLC de Daima recebe janela de lançamento

Forza Horizon 5 ganha data de lançamento e acesso antecipado no PS5

Monster Hunter Wilds ganha nota da Famitsu