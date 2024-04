Novo jogo de O Senhor dos Anéis: Tales of the Shire Tales of the Shire é o novo jogo de O Senhor dos Anéis que acaba de ganhar um trailer oficial, trazendo aos fãs da franquia uma...

Tales of the Shire é o novo jogo de O Senhor dos Anéis que acaba de ganhar um trailer oficial, trazendo aos fãs da franquia uma nova experiência imersiva no universo de J.R.R. Tolkien.

