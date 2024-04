Novo jogo mobile baseado no mangá Kingdom é anunciado!

Kingdom, um emocionante mangá que conquistou fãs ao redor do mundo, está prestes a ganhar vida de uma forma inédita: através de um jogo mobile! A notícia do lançamento foi recebida com entusiasmo pelos admiradores da obra, que agora terão a oportunidade de mergulhar ainda mais fundo nesse universo repleto de ação e estratégia.

