Novo trailer de LEGO Horizon Adventures no Nintendo Switch LEGO Horizon Adventures recebeu um novo trailer inédito para os fãs do Nintendo Switch. O jogo promete trazer muita diversão e aventura...

LEGO Horizon Adventures recebeu um novo trailer inédito para os fãs do Nintendo Switch. O jogo promete trazer muita diversão e aventura para os jogadores, com gráficos incríveis e uma jogabilidade envolvente. Além disso, a interatividade com o universo LEGO promete cativar tanto os fãs da franquia quanto os novos jogadores em busca de uma experiência única.

