Novo trailer de The First Berserker: Khazan revela combates intensos no estilo soulslike

The First Berserker: Khazan ganha destaque com um novo trailer focado em combates intensos no estilo soulslike. O jogo promete desafios e ação frenética, lembrando os clássicos do gênero. Com gráficos impressionantes e mecânicas envolventes, os fãs de jogos de aventura e RPG têm motivos para ficarem ansiosos com o que está por vir.

