Novo trailer do jogo de luta Hunter x Hunter Nen x Impact é divulgado O jogo de luta baseado no anime Hunter x Hunter, intitulado Nen x Impact, acaba de ganhar um novo trailer empolgante. A prévia revela...

O jogo de luta baseado no anime Hunter x Hunter, intitulado Nen x Impact, acaba de ganhar um novo trailer empolgante. A prévia revela novos personagens, golpes especiais e gráficos impressionantes, deixando os fãs ansiosos para colocarem as mãos no game.

