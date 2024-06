O Vício |Do R7

Novos trailers do jogo de luta Hunter x Hunter Nen x Impact são divulgados O jogo de luta baseado no anime Hunter x Hunter, intitulado Nen x Impact, acaba de ganhar novos trailers que prometem empolgar os...

Alto contraste

A+

A-

O jogo de luta baseado no anime Hunter x Hunter, intitulado Nen x Impact, acaba de ganhar novos trailers que prometem empolgar os fãs da franquia. As imagens divulgadas mostram mais detalhes da jogabilidade e dos personagens que estarão presentes no game.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Hunter x Hunter Nen x Impact | Jogo de luta ganha novos trailers

• Take-Two planeja se desfazer da Private Division, diz rumor

• Konami pede paciência por atualizações de Silent Hill F e Townfall



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.