Novos trajes de Spider-Man 2 devem chegar esta semana ao jogo

Novos trajes de Spider-Man 2

Embora ainda precise ser confirmado oficialmente, ao que parece não demorará muito para que Marvel's Spider-Man 2 ganhe novos trajes via uma dlc gratuita. Em um post no twitter, Aaron Jason Espinoza, Community Manager da Insomniac Games, afirmou que os novos trajes devem estar disponíveis no fim desta semana:

