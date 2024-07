O Vício |Do R7

Novos vídeos de Dragon Ball: Sparking! Zero revelam Mr. Satan e Goku Black

Novos vídeos de Dragon Ball: Sparking! Zero foram divulgados, destacando os personagens Mr. Satan e Goku Black. As imagens revelam momentos emocionantes e empolgantes do jogo, deixando os fãs ansiosos para conferir mais novidades sobre o game.

