O Enigma de Outro Mundo | De surpresa, versão remasterizada está disponível

Versão de O Enigma de Outro Mundo

De surpresa, a Nightdive Studios anuncia que The Thing: Remastered está disponível para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra todos os detalhes dessa remasterização aterrorizante!

