Octopath Traveler 2: Rumores sobre chegada ao Game Pass

O Vício |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Octopath Traveler II

Segundo rumores, o aguardado Octopath Traveler 2 pode estar chegando ao Game Pass ainda este mês. A notícia tem deixado os fãs da franquia animados com a possibilidade de desfrutar do jogo através do serviço de assinatura da Microsoft.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Octopath Traveler 2 chega ao Game Pass este mês, diz rumor

• The Elder Scrolls Online: Gold Road está disponível para PC e Mac

• Funcionário do Google teria vazado informações da Nintendo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.