One Piece pode ter uma incrível colaboração com Fortnite

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Games O Vício - Games (O Vício - Games)

Uma das séries mais populares dos animes, One Piece, pode estar prestes a ganhar uma colaboração épica com o famoso jogo Fortnite. De acordo com informações recentes, os fãs de ambas as franquias podem esperar por uma surpresa emocionante que irá unir esses dois universos.

Descubra tudo sobre essa possível parceria entre One Piece e Fortnite consultando a matéria completa no site Games - O Vício.

Leia mais em Games - O Vício

• Editora de GTA VI continuará apoiando a mídia física

• One Piece pode ganhar colaboração com Fortnite

• 2K pode lançar novo jogo FIFA

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.